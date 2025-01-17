Гуцул рассказала об отсутствии доказательств против нее в суде

Доказательств причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к делу в отношении нее за полгода так и не появилось. Она сообщила об этом в интервью телеканалу ГРТ.

Гуцул обвиняют по двум эпизодам в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Похожие нарушения вменяют и зампредседателя оппозиционного блока «Победа» депутату Марине Таубер. Политики опровергли обвинения, обвинив прозападное правительство в Молдавии в давлении на оппозицию.