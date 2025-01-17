Гуцул раскрыла цель суда над ней в Молдавии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что целью суда над ней в стране является устранение Кишиневом законно избранного руководителя Гагаузии и подавление оппозиции. Об этом она рассказала у себя в Telegram-канале.

Напомним, что Гуцул обвиняют в Молдавии в незаконном финансировании партии «Шор». Сегодня, 17 января, прошло очередное заседание по этому делу.

«Очередное заседание по абсолютно сфабрикованному уголовному делу против башкана (главы) Гагаузии и моей коллеги Светланы Попан еще раз доказало, что режим президента Молдавии Майи Санду готов на все, чтобы удержать свою власть. Они не стесняются ни давления, ни откровенных нарушений закона, ни создания хаоса в стране. Цель этого затянувшегося судилища, которое идет уже с апреля прошлого года, очевидна: устранение законно избранного башкана и подавление оппозиции», — написала Гуцул.

Она отметила, что при этом используются «антиконституционные и, по сути, бандитские методы». По словам Гуцул, в деле нет ни единого реального доказательства, а только «вымышленные обвинения прокуроров, которые даже косвенно не касаются ее и Попан».