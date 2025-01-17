Трамп прокомментировал перенос места инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов, а также заявил, что президентский парад пройдет на близлежащей спортивной арене.

Об этом сообщает Reuters.

«Я приказал, чтобы моя инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия США, которую также использовал 40-й американский президент Рональд Рейган в 1985 году из-за очень холодной погоды», — отметил политик.

Место проведения инаугурации Трампа решили перенести

Трамп также подчеркнул, что различные высокопоставленные лица и гости мероприятия «будут доставлены в Капитолий».