Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

Избранный президент США Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации издания, будущая администрация Трампа уже подготавливает реализацию такого решения. Отмечается, что этот шаг позволит Трампу получить особые полномочия и ресурсы, чтобы депортировать из США нелегальных мигрантов.

«Первоначальный ряд указов избранного президента также будет означать конец принципа “поймай и отпусти” — освобождение мигрантов в американское сообщество, пока они ждут слушаний в иммиграционном суде — и расширение полномочий по ускоренной депортации, известной как “ускоренное выдворение”», — сообщает издание.

Ранее Трамп перенес свою инаугурацию в ротонду Капитолия.