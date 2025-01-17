Госслужащие в США меняют описание своих функций, чтобы их не сократили при Трампе

Американские госслужащие начали менять описание своих функций и должностных обязанностей, чтобы избежать сокращения при избранном президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает CNN.

Телеканала указал, что накануне миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами, которых Трамп решил поставить во главе нового департамента по достижению госэффективности, заявляли, что намерены рекомендовать избранному президенту сократить число госслужащих и годовой бюджет американского правительства минимум на триллион долларов. На этом фоне, по словам источников CNN, чиновники начали менять описание своих функций, в том числе убирая из них любые привязки к многочисленным мерам по обеспечению расового, гендерного и прочих видов разнообразия, чтобы избежать увольнения.

«Люди определенно думают, как сообщать о том, что они сделали и делают, чтобы попытаться избежать пристального внимания», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных военных из армии страны. Всего их насчитывается около 15 тысяч.