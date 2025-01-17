Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином

Избранный президент США Дональд Трамп назвал разговор с председателем КНР Си Цзиньпином одинаково очень хорошим для Соединенных Штатов и Китая. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы», — написал американский лидер.

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Си не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации Трампа. Последний лично пригласил председателя КНР на торжество, минуя традиционные дипломатические каналы. Это застало Пекин врасплох.