Пока вы не уснули: обещание Байдена Путину и пожар на одной из крупнейших электростанций

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Байден рассказал о данном Путину обещании

Президент США Джо Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале спецоперации обещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не брать ее в НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

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В Калифорнии вспыхнула одна из крупнейших электростанций в мире

На электростанции в городе Мосс-Лендинг в Калифорнии произошел пожар. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на департамент по реагированию на ЧС округа Монтерей.

Эвакуацию объявили в ряде районов. Подчеркивается, что речь идет об одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, у которой насчитывается десятки тысяч литиевых батарей.

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В Кремле высказались об изменении позиции США по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям», так как, несмотря на готовность к диалогу, позиция Вашингтона по санкциям и украинскому кризису вряд ли кардинально изменится. Его слова приводит ТАСС.

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В США раскрыли первые действия Трампа после инаугурации

Команда избранного президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции. Они будут опубликованы в первые часы после инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Меры коснутся иммигрантов, уже проживающих в Соединенных Штатах, и мигрантов, ищущих убежища на границе США и Мексики. CNN раскрыл, что план включает в себя проверки иммиграционной и таможенной служб США в крупных мегаполисах, отправку дополнительных ресурсов Пентагона на южную границу страны, введение дополнительных ограничений на въезд.

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Назван процент освобожденной территории Курской области

За две недели января российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» освобождены деревни Александрия и Леонидово, а также село Русское Поречное и деревня Кругленькое. В Минобороны подчеркнули, что всего освобождено 63,2 процента (801 квадратный километр) от занятой ВСУ территории на курском направлении.

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В Турции забили тревогу из-за неотличимого от настоящего золота

В Турции появился новый вид поддельного золота, который очень трудно отличить от настоящего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.

Как сообщает источник, новый вид фальшивого золота с трудом могут определить даже профессиональные ювелиры. При этом подделки уже распространились на турецких рынках.

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Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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В Молдавии сделали признание об историческом долге перед Россией

Энергетическая компания «Молдовагаз» признает исторический долг перед «Газпромом» в размере 709 миллионов долларов.

Об этом заявил ее руководитель Вадим Чебан в эфире телеканала TV8.

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Мошенники обманули известного советского разведчика

Ветерана Службы внешней разведки Геронтия Лазовика обманули мошенники в столице. У него украли свыше 1 миллиона рублей, пишет «МК».

Как отмечается, Лазовику поступил звонок в минувший вторник от афериста, представившегося мэром Москвы, через WhatsАpp. Аферист попытался узнать, есть ли у Лазовика деньги.

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В России возник ажиотаж на омывающую жидкость

«Яндекс Маркет»: спрос на омывающую жидкость вырос почти впятеро. Очевидно, что высокие продажи спровоцировала переменчивая погода. Так, в центральной части России температура воздуха колеблется около ноля, а осадки представляю собой дождь со снегом. Из-за слякоти на дорогах водители вынуждены чаще пользоваться стеклоомывателями.

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