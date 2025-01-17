Суд отклонил иск российской модели по обвинению миллиардера в изнасиловании

Миллиардер Леон Блэк выиграл дело о клевете у обвинившей его в изнасиловании российской модели Гузели Ганиевой. Об этом сообщает New York Post.

В четверг, 16 января, апелляционный суд штата Нью-Йорк вынес решение в пользу инвестора-миллиардера Леона Блэка, отклонив иск о клевете, поданный Гузель Ганиевой, которая обвинила соучредителя Apollo Global Management в изнасиловании. Апелляционный отдел Манхэттена заявил, что она пыталась вымогать у него деньги. Модель приняла от Блэка $9 миллионов, включая ежемесячное пособие в размере $100 тысяч, прежде чем подать в суд в июне 2021 года.

Иск был подан на основании интервью, данного в марте 2021 года, в котором Блэк признал, что у него был роман с Ганиевой по обоюдному согласию, и заявил, что она вымогала у него деньги, угрожая предать дело огласке. Ганиева же обвиняла его в многолетних сексуальных домогательствах и злоупотреблениях рабочим положением.