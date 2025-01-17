Блинкен назвал позицию Киева условием успеха сделки Трампа по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал позицию киевских властей условием успеха сделки избранного американского президента Дональда Трампа по Украине.

«Я считаю, что новая администрация находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — цитирует его РБК.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что для завершения конфликта на Украине Трамп должен объявить о немедленной приостановке военной помощи ВСУ.

Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв ранее заявлял, что президентство Трампа не смягчит конфронтацию в международных отношениях.