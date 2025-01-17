Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
«Вечером 17 января председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — говорится в тексте.
Подробностей их разговора не приводится.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио назвал Китай «главной угрозой» для США. По его словам, конкуренция Вашингтона и Пекина определит ход XXI века.