Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Вечером 17 января председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — говорится в тексте.

Подробностей их разговора не приводится.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио назвал Китай «главной угрозой» для США. По его словам, конкуренция Вашингтона и Пекина определит ход XXI века.