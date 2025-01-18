WSJ: Трамп начнет массовую депортацию мигрантов 21 января

Избранный президент США Дональд Трамп приступит к массовой депортации мигрантов на следующий день после своей инаугурации.Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, первым городом в операции станет Чикаго. Рейды по депортации мигрантов начнутся там утром 21 января и продлятся до конца недели, в них задействуют около 200 сотрудников Службы иммиграционного контроля США. Затем рейды пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами. В первую очередь сотрудники будут выявлять нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.