В ХАМАС объявили о разрешении всех разногласий с Израилем

Палестинское движение ХАМАС объявило, что все его разногласия с Израилем, касавшиеся перемирия, разрешены. Об этом сообщает ТАСС.

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Представители движения утверждают, что разногласия возникли, так как Израиль не соблюдал условия соглашения. Разрешить их удалось усилиями посредников. В ХАМАС в ближайшее время планируют опубликовать списки палестинских заключенных, которых Израиль согласился отпустить в ближайшие недели.

15 января появилась информация, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Сделка предусматривает три этапа, пока согласован лишь первый из них.

На следующий день, 16 января, офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что в ХАМАС отказались от некоторых пунктов соглашения «в последнюю минуту» и выдвинули дополнительные требования. Представители Нетаньяху подчеркивали, что правительство не одобрит соглашение, пока ХАМАС не примет все элементы сделки.

В рамках сделки в течение следующих шести недель (первый этап) будут прекращены боевые действия в секторе Газа. За это время должны быть освобождены 33 из 98 израильтян, которые находятся в заложниках в Газе. Израиль в обмен отпустит из тюрем несколько сотен палестинцев, в первую очередь женщин и несовершеннолетних.

Первый обмен должен состояться 19 января. Также на этом этапе сделки израильская армия должна будет покинуть густонаселенные районы Газы. Переговоры о втором этапе будут продолжаться в ближайшие полтора месяца. Если сторонам не удастся достичь новых договоренностей, перемирие прекратится.