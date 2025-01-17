Обзор иноСМИ: «единственный выход Украины» и раздел Эстонии на четыре части

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

© EPA/TACC

Эстонию призвали поделить по-новому

Эстонский профессор, преподаватель математической статистики Эне-Маргит Тийт заявила, что Эстонию было бы целесообразно разделить на четыре части с административной точки зрения. В своей статье для Postimees она раскритиковала существующую систему с 15-ю уездами, «основанными на районах советской эпохи». Профессор заявила, что различие между крупнейшим и самым маленьким уездами по количеству жителей - 76-кратное.

Такое деление, по словам Тийт, «практически не пригодно». Она отметила, что идея создания четырех «королевств» заключается в улучшении управления и более эффективной организации жизни. Основой для образования «королевств» могло бы стать ранее применявшееся деление страны на пять регионов - Северную Эстонию (уезд Харьюмаа), Северо-Восточную Эстонию (Ида-Вирумаа), Западную Эстонию (уезды Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа), Центральную Эстонию (Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа и Рапламаа) и Южную Эстонию (Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Вырумаа, Пыльвамаа и Валгамаа).

Китай дал неожиданный ответ на санкции США

На днях США ввели санкции против нефтяных компаний, нацелившись на российско-китайскую торговлю нефтью. Вскоре после этого Китай объявил об открытии крупных нефтяных месторождений объемом в один миллиард тонн, что позволит снизить зависимость от импорта и повысить энергетическую безопасность страны, отмечается в статье, опубликованной на портале Baijiahao.

По версии автора статьи, сообщение о крупных месторождениях стало своеобразным ответом Китая на санкции США. Из-за санкций растут мировые цены на нефть и расходы на транспортировку топлива, что, безусловно, окажет значительное давление на экономическое развитие Китая. В статье подчеркивается, что доля импорта нефти в Китай превысила 70 процентов. Российская нефть не только хорошего качества, но и относительно дешевая, что ежегодно экономит Китаю миллиарды долларов. Но в то же время КНР усердно работает над увеличением внутренней разведки и разработки нефти, заключил автор статьи.

«Скорейшее прекращение огня - единственный выход для Украины»

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа, по всей видимости, склоняется к прекращению огня на Украине, пишет японское издание Daily Shincho. Представители Трампа сообщили, что он, скорее всего, проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни или недели. Сам Трамп уже анонсировал встречу с Путиным.

Daily Shincho называет скорейшее прекращение огня единственным выходом для Украины. Издание подчеркивает, что российская экономика, которой на Западе предрекали крах из-за санкций, осталась сильной. Ожидается, что в 2025 году государственные финансы России выйдут из минуса, а соотношение государственного долга к ВВП страны остается на низком уровне - около 20 процентов. Если боевые действия будут продолжаться, вероятность того, что Украина получит преимущество, близка к нулю, подчеркивает Daily Shincho.

«За три дня до инаугурации Трампа»: что означает договор между РФ и Ираном?

В ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию 17 января Москва и Тегеран подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Al Jazeera обращает внимание, что соглашение будет подписано всего за три дня до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Соглашение состоит из 47 статей, охватывающих различные отрасли: от экономики до политических отношений и реализации разнообразных проектов. Документ затрагивает международную торговлю и сотрудничество в сферах энергетики, технологий, информационной безопасности, кибербезопасности и мирной атомной энергетики, а также сотрудничество в вопросах обороны, борьбы с терроризмом, экологии. Al Jazeera отмечает, что это соглашение не первое в своем роде. В 2001 году страны подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, срок действия которого истекал в 2021 году и был продлен. Новое соглашение можно считать «расширенной и усиленной» версией документа 2001 года. Также этот договор можно трактовать как «послание Трампу», ярому противнику Ирана, подчеркивает Al Jazeera.

Китайские хакеры взломали компьютер главы Минфина США

Компьютер министра финансов США Джанет Йеллен был взломан, в результате чего произошла утечка документов. Как сообщает Bloomberg, этот взлом стал частью масштабной хакерской атаки на американский Минфин.

В отчете, который попал в распоряжение Bloomberg, говорится, что также были взломаны компьютеры двух помощников Йеллен - Уолли Адейемо и Брэда Смита. По данным Bloomberg, хакеры получили доступ примерно к 50 файлам на компьютере Йеллен. Взлом, который Министерство финансов назвало «крупным инцидентом», произошел в декабре 2024 года. Американские власти винят в атаке китайских хакеров, финансируемых государством. Хакеры обошли систему компьютерной безопасности Минфина США, взломав стороннего поставщика услуг кибербезопасности. Власти КНР отвергают все обвинения.