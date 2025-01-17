Байден рассказал о данном Путину обещании

Президент США Джо Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале спецоперации обещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не брать ее в НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

Ведущий отметил, что в начале конфликта существовал риск использования ядерного оружия. Он спросил уходящего американского президента, говорил ли он напрямую с Путиным о недопустимости использования ядерных вооружений. Байден ответил утвердительно, подчеркнув, что в ходе разговора стороны затронули темы наличия подобного оружия на Украине и ее членства в НАТО.

Байден назвал Путина «нехорошим парнем»

«Я сказал, что... мы уже вывезли оттуда ядерное оружие... Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и она не станет частью НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему», — сказал Байден.

Политик добавил, что заявил российскому лидеру о планах США помогать Украине «расти», однако предоставление Киеву ядерного оружия и ее вступление в НАТО «не состоятся».