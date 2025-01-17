На Западе предупредили Трампа о Путине перед возможными переговорами

Президент России Владимир Путин представляет собой серьезное испытание для вновь избранного американского лидера Дональда Трампа в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание Spectator.

"Российский президент будет гораздо более трудным соперником, особенно учитывая его отсутствие интереса к достижению компромиссного урегулирования", — отмечается в статье.

Обозреватель также указывает, что американскому президенту будет сложно выполнить свое обещание о скором разрешении конфликта, и его действия в ходе переговоров будут ограничены.

Автор также подчеркнул, что "напыщенные заявления не помогут, и это не тот случай".

17 января экономист Антон Любич предупредил, что не стоит наивно радоваться умеренной риторике новой администрации США в отношении Москвы. Если Дональд Трамп захочет усилить свою позицию перед переговорами с Путиным, он может ввести дополнительные санкции.