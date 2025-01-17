«Что ты несешь?». В Польше резко раскритиковали Зеленского

Депутат польского сейма Пшемыслав Чарнек в резкой форме напомнил Владимиру Зеленскому о помощи Польши и потребовал от него не вмешиваться в выборы. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

«Мальчик, что ты несешь? Ты не помнишь? Не было и не будет украинской армии без Европы, особенно без Польши и нашей помощи вам», - написал Чарнек.

Он призвал Зеленского «остыть и извиниться» и перестать «вредить украинскому народу».

Глава МИД Германии раскритиковала помощь Украине

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции отказался прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на Украине. При этом он подчеркнул, что после завершения конфликта Польша будет готова к переговорам с Киевом «на языке уважения и конкретики».