Орбан выступил с призывом по санкциям против Москвы

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начинается новая эпоха, и Евросоюзу теперь стоит «выкинуть в окно» санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио Kossuth.

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Орбан подчеркнул, что самое важное для ЕС сейчас - приспособиться к изменившейся ситуации. По мнению венгерского премьера, работу над отменой санкций необходимо начать уже сейчас.

«Потому что начинается новая эпоха. Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений», - заявил Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает «новый железный занавес» между Востоком и Западом. По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах. Министр подчеркивал, что в ЕС «приняли уже достаточно санкций» и теперь необходимо сосредоточиться на том, как добиться мира.

В Кремле оценили способность Трампа отменить санкции

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби недавно заявил, что Трамп сможет отменить санкции против России только через Конгресс. СМИ писали, что стратегия Трампа по санкциям предусматривает два альтернативных варианта.

В рамках первого варианта администрация Трампа может пойти на «жесты доброй воли» в адрес российских производителей нефти, если украинский кризис будет близок к завершению. Второй подход предполагает усиление санкций, если РФ не будет соглашаться на переговоры.