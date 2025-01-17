Стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры Одесской области

Припортовая инфраструктура в Измайловской районе Одесской области оказалась повреждена после взрывов. Об этом сообщили Силы обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram.

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Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется. ВСУ также сообщили, что обстановка на юге Украины остается «стабильно напряженной».

Ранее глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов. По его словам, по подконтрольной Украине части Запорожской области велась атака беспилотников.

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До этого взрыв произошел в Харькове. Подробности о месте и причине взрыва не сообщалось, местные власти не прокомментировали случившееся.