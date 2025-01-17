Байден сделал неожиданное заявление о поездке в Киев в 2023 году

Действующий президент США Джо Байден признался, что опасался покушения во время необъявленного визита в Киев в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Байдена, он не предполагал, что Москва может попробовать «свести счеты» с ним, но опасался «радикалов».

«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это», - пояснил американский лидер, подчеркнув, что поехал в Киев в сопровождении «лучших людей».

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Байден приехал в Киев с необъявленным визитом в феврале 2023 года и провел переговоры Владимиром Зеленским. Главы государств посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Это был единственный визит американского лидера на Украину после начала спецоперации. Поездка также стала первым в современной истории визитом американских лидеров в зону военных действий, не контролируемую американскими войсками.