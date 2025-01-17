Барак и Мишель Обама спровоцировали слухи о разводе

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель спровоцировали слухи о разводе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дело в том, что на грядущей инаугурации Дональда Трампа Барак появится один, без жены.

«Подтверждено, что бывший президент Барак Обама примет участие в 60-й инаугурационной церемонии. Бывшая первая леди Мишель Обама не будет присутствовать на предстоящей инаугурации», — передает источник.

Кроме того, Мишель отсутствовала на недавних похоронах экс-президента Штатов Джимми Картера. Это насторожило общественность и вызвало слухи о проблемах в отношениях супругов. Подобного раньше не случалось — Барак и Мишель всегда и везде появлялись вместе.

В США их семью считают образцовой. Будущие муж и жена познакомились еще в студенческие годы и вскоре начали встречаться. В 1992 году состоялась свадьба Барака и Мишель. Супруги вырастили двух детей — дочерей Малию и Сашу.