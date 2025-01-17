Премьеру Британии задали неожиданный вопрос после встречи с Зеленским

Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Владимиром Зеленским дает понять, что у Лондона вряд ли есть запасной план на случай резкого сокращения финансирования Киева со стороны США. Об этом в своей статье для журнала The Spectator написал бывший сотрудник Комитета по обороне Британии Элиот Уилсон, задав ряд вопросов.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев, где подписал с Владимиром Зеленским договор о «100-летнем партнерстве». В правительстве Великобритании отметили, что этот документ, в числе прочего, усилит военное сотрудничество с Украиной в морской сфере «посредством новой структуры по укреплению безопасности Балтийского и Черного морей».

Бывший сотрудник Комитета по обороне Британии Элиот Уилсон обратил внимание на заявление Стармера о том, что две страны «близки как никогда, и партнерство выведет дружбу на новый уровень».

«Киев по-прежнему нуждается в нашей помощи: каков план «Б», если [избранный президент США Дональд] Трамп отмахнется от этого как от европейского конфликта? Я не верю, что у премьер-министра он есть. А вы?» - поинтересовался он.

При этом, по мнению эксперта, в Лондоне отказываются понимать, что Украина «еле держится».

В Европе захотели создать пакт против России

5 ноября 2024 года на второй срок был переизбран представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Церемония инаугурации нового президента США состоится в Вашингтоне 20 января. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине. При этом в декабре 2024 года американский профессор Джон Миршаймер обратил внимание на то, что Россия находится в шаге от победы на Украине.