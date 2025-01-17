В Европе захотели создать пакт против России

Польша и Великобритания заключат пакт, включающий в себя пункт по сдерживанию России, в ходе грядущего визита британского премьер-министра Кира Стармера в Варшаву.

Об этом сообщает журнал Politico.

«Ожидается, что в этом месяце начнутся переговоры по согласованию договора, который станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на недавних соглашениях с Францией и Германией», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что Лондон и Варшава уже активно реализуют совместны проекты по обороне. В частности, речь идет о создании фрегата Miecznik AH140, который предполагает поставку новых военных кораблей для патрулирования Балтийского моря. Также проводятся меры по реализации системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее Стармер заявил, что Великобритания будет играть полноценную роль в мирных переговорах по Украине. Он добавил, что речь идет не только о суверенитете Украины, но и «ценностях, свободе и демократии» самой Великобритании, уточнив, что этот вопрос проговаривается с избранным президентом США Дональдом Трампом.