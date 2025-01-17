Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что Владимир Зеленский пригласил словацкого премьера Роберта Фицо в Киев недопустимым в дипломатии образом - как будто позвал его «выпить пива». Об этом Гашпар рассказал РИА Новости.

Ранее Фицо предложил Зеленскому провести переговоры по вопросу транзита российского газа. Фицо опубликовал открытое обращение к Зеленскому, в котором отметил, что встреча может пройти на территории Словакии, вблизи границы с Украиной. По его мнению, это создало бы «хорошие условия для открытого разговора о поставках газа».

Премьер Словакии подчеркнул, что решение прекратить транзит газа через Украину наносит огромный ущерб самому Киеву, Словакии и Евросоюзу в целом. Это «не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям», отметил он. Зеленский ответил на обращение Фицо одним предложением в соцсети X.

«Ок. Приезжай в Киев в пятницу», - написал он.

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Гашпар отметил, что политика на высшем уровне не должна функционировать таким образом. Он подчеркнул, что это подходит для неформальных встреч, а не для переговоров о поставках энергоносителей.