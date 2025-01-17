Пока вы спали: неудача SpaceX и неожиданная находка в двигателях упавшего Jeju Air

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ВСУ пытались отрезать подразделения РФ от основных сил под Двуречной

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку отрезать российские подразделения от основных сил, атаковав тыл под Двуречной в Харьковской области. В результате боевых действий противник понес потери, лишившись взвода хорошо обученных штурмовиков. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что замысел врага был своевременно просчитан российским командованием.

Байден до конца срока может помиловать лиц, неугодных Трампу

Глава уходящей американской администрации Джо Байден может помиловать лиц, рискующих оказаться в немилости у избранного президента США Дональда Трампа, до завершения своего срока. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Байден планирует принять меры для борьбы с дискриминацией по половому признаку.

Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения о прекращении огня с ХАМАС

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа между Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром. Об этом сообщает ТАСС.

Для утверждения соглашения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства, голосование которого запланировано на 18 января.

В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air нашли перья

Птичьи перья были найдены в двигателях самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря в аэропорту Муан. Об этом сообщает ТАСС.

Перья были обнаружены в обоих двигателях. Это повышает вероятность версии о том, что неисправность двигателей могла возникнуть из-за столкновения с птицами. Комитет по расследованию катастрофы уже направил образцы на анализ в биологический институт.

SpaceX заявила о потере прототипа Starship в ходе испытательного полета

SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship в ходе седьмого испытательного полета. Об этом сообщает ТАСС.

Произошло быстрое разрушение корабля при наборе высоты, и связь со второй ступенью Starship была потеряна примерно через 8,5 минуты полета.