В Китае заявили, что дипломатически пресекают провокации по Тайваню

Вооруженные силы КНР при помощи дипломатических методов пресекают провокации отдельных стран по тайваньскому вопросу и ситуации в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"В ответ на посягательства и провокации соответствующих стран по Тайваню, Южно-Китайскому морю и другим вопросам мы своевременно сделали дипломатические представления и опубликовали информацию, дали решительный отпор в ответ на неверные высказывания и поступки", - говорится в распространенном сообщении, посвященном итогам 2024 года.

Как подчеркнул У Цянь, Народно-освободительная армия Китая решительно отстаивает национальные интересы. По его словам, КНР действует с позиции крупной державы, проводя совместные военные учения с другими государствами.

В частности, официальный представитель упомянул тренировки военнослужащих в Африке и Бразилии, миссии по сопровождению судов в Аденском заливе и у побережья Сомали, работу по разминированию опасных районов в Камбодже и Лаосе.

Вопрос Тайваня и трения в Южно-Китайском море

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу принадлежности отдельных районов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Спратли (Наньша), а также о рифе Хуанъянь (Скарборо) - эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.