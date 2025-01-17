Двух журналистов вывели в наручниках с прощального брифинга Блинкена

Крупный скандал разразился на заключительной пресс-конференции госсекретаря Энтони Блинкена в четверг после объявления о достижении прекращении огня между Израилем и ХАМАСом и сделке по заложникам. Сотрудники госдепартамента силой удалили журналистов, обвинивших Блинкена в допущении "геноцида" в Газе.

Журналиста портала Grayzone News Макса Блюменталя вывели из зала для брифингов, кроме того, охранники буквально выволокли независимого журналиста Сэма Хуссейни в наручниках после того, как он прервал выступление Блинкена, сообщает The New York Post. И Блюменталь, и Хусейни были в ярости из-за того, что война Израиля в Газе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которая длилась 15 месяцев и убила десятки тысяч палестинцев, не закончилась раньше. "Преступник! - закричал Хусейни, когда трое охранников вынесли его из комнаты для брифингов, согласно кадрам, опубликованным на X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ). - Почему вы не в Гааге?" Хусейни написал в своем аккаунте X, что он пытался задать ряд вопросов Блинкену, но был вынесен и закован в наручники. "Совершенно чрезмерная сила", - сказал он.

Блинкен в начале брифинга попросил журналиста "уважать процесс" и пообещал, что у него будет возможность задать вопросы после того, как он закончит выступление. "Все, от Amnesty International до Международного суда ООН, говорят, что Израиль совершает геноцид и истребление, а вы говорите мне уважать этот процесс?" - сказал в ответ Хусейни. Незадолго до этого Блюменталь прервал Блинкена и забросал его вопросами. "Почему вы продолжали бомбить, когда была сделка в мае? - спросил он. - Почему вы позволили разрушить дома моих друзей в Газе?" Через минуту к нему подошли охранники и силой вывели из зала для брифингов.

В пятницу рано утром канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки по перемирию в Газе. Предварительное соглашение между Израилем и ХАМАСом предусматривает 42-дневное прекращение огня, позволяющее эвакуировать израильских и американских заложников из сектора Газа в обмен на освобождение палестинских заключенных.

Тридцать три из 100 заложников ХАМАС, семь из которых являются американцами, будут освобождены на первом этапе процесса. В течение шестинедельного мирного периода Армия обороны Израиля также будет выведена из Газы, и гуманитарная помощь поступит в регион. Разрушенные здания по соглашению будут восстановлены в течение нескольких лет.

Сделка ненадолго застопорилась после того, как ХАМАС стал настаивать на возможности освобождения некоторых палестинских заключенных, обвиняемых в убийствах, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с давлением со стороны правого фланга своей коалиции, которые выступали за дальнейшее ведение боевых действий до тех пор, пока палестинская группировка не будет полностью уничтожена.