Экс-президенту Бразилии Болсонару запретили поехать на инаугурацию Трампа

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который находится под следствием по подозрению в участии в заговоре с целью свержения власти в стране, не сможет принять участие в инаугурации Дональда Трампа. Судья постановил, что Болсонару не будет выдан конфискованный паспорт, так как опальный политик может использовать его для бегства за границу.

Паспорт Болсонару был изъят федеральной полицией в феврале прошлого года, когда следователи активизировали расследование по факту предполагаемого участия экс-президента в заговоре. В ноябре крайне правый популист, правивший Бразилией с 2019 по 2023 год, стал одним из почти 40 человек, которых официально обвинили в участии в преступном заговоре с целью помешать его левому преемнику, президенту Луле да Силва прийти к власти, сообщает Guardian. Ранее в январе адвокаты Болсонару подали петицию в Верховный суд, утверждая, что их клиенту должна быть разрешена шестидневная поездка в США, чтобы присутствовать на приведении к присяге Трампа, самого важного иностранного союзника бразильского политика. На этой неделе Болсонару сказал New York Times, что он настолько взволнован перспективой увидеть Трампа, что "даже больше не принимает виагру".

Но просьба была проигнорирована, и в четверг судья Александр де Мораес постановил, что "серьезность преступлений, приписываемых" Болсонару, означает, что ему не следует возвращать паспорт в случае, поскольку он может скрыться от правосудия. Накануне этого решения генеральный прокурор Пауло Гонет заявил, что общественный интерес в потенциальном предотвращении попыток Болсонару уйти от правосудия перевешивает его "частный интерес" в том, чтобы 47-й президент США пришел к власти в понедельник. Болсонару и Трамп сохраняют дружеские отношения.

В 884-страничном отчете федеральной полиции, опубликованном в конце 2024 года, Болсонару обвиняется в том, что он взял на себя ведущую роль в предполагаемой попытке переворота и пытался убедить представителей высшего военного командования поддержать его. Заговор включал в себя план похищения или убийства высших руководителей, в том числе Лулу да Силву.

Болсонару, которому ранее запретили баллотироваться на выборах до 2030 года за распространение дезинформации об избирательной системе Бразилии, отрицает обвинения. "Они пытаются унизить меня... изображают меня худшим преступником в мире", - сказал он Wall Street Journal. Аналитики сходятся во мнении, что полицейский отчет приблизил Болсонару на шаг ближе к тюрьме. "Шансы на его арест никогда не были так высоки", - сказал политический обозреватель и писатель Селсу Роша де Баррос.

Скорее всего, Болсонару будет представлен на инаугурации Трампа его сыном-конгрессменом Эдуардо Болсонару, которого некоторые считают потенциальным политическим наследником и кандидатом на президентских выборах 2026 года. В среду Эдуардо Болсонару написал в социальных сетях, что его отец стал жертвой "беззакония".