В КНДР назвали главного виновника нестабильной ситуации вокруг Корейского полуострова

Власти КНДР будут последовательно применять меры в рамках права на самооборону в ответ на "провокации США и их сателлитов". Об этом заявил начальник отдела по внешней политике МИД КНДР.

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"США, завершившие прошлый год проведением крупномасштабных военных учений, начали новый год военной провокацией с участием своих сателлитов", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи заявление дипломата. По его словам, это показывает, что США являются главным виновником нестабильности ситуации в регионе.

По информации КНДР, 6 и 9 января стратегические разведывательные самолеты США совершили "воздушный шпионаж в отношении стратегической глубины" народной республики в небе над Корейским полуостровом. 10 января состоялось заседание консультативной группы по ядерному планированию между США и Республикой Корея, которые "сговорились о заметном наращивании ядерных военных учений".

15 января состоялись трехсторонние военные учения ВВС США, Республики Корея и Японии с участием американского стратегического бомбардировщика. Американские и южнокорейские летчики также провели учения с боевыми стрельбами. "МИД КНДР еще раз четко заявляет, что будут приняты более интенсивные меры в рамках использования права на самооборону в целях защиты суверенных прав и интересов безопасности государства", - заявили в Пхеньяне.

Как пояснил дипломат, обладание подавляющими средствами сдерживания войны - необходимое требование для сохранения паритета сил на Корейском полуострове. "КНДР будет сдерживать любые военные провокации враждебных сил, используя более последовательно и безупречно право на самооборону в рамках сверхжесткой ответной стратегии, надежно защищая интересы безопасности государства, мир и стабильность в регионе", - добавили в народной республике.

9 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права.