Байден заявил, что проехал вместе с Си Цзиньпином более 27 тыс. км

Президент США Джо Байден заявил, что преодолел вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в общей сложности более 27 тыс. км и побывал с китайским лидером в Тибете. Об этом он заявил во время своего выступления на Конференции мэров в Вашингтоне.

"Магия Америки в том, что у каждого есть равные возможности. Каждый заслуживает <…>, чтобы к нему относились достойно. Без гарантий, просто равные шансы", - сказал он.

"Я всегда верил… Если описать Америку одним словом… Помню, как был на Тибетском плато с Си Цзиньпином. Наши встречи с ними продлились 90 часов, проехали с ними 17 000 миль (около 27,4 тыс. км - прим. ТАСС), очень разительные отличия. Он посмотрел на меня и сказал, можешь ли ты описать мне Америку, и я ответил единственным словом - возможности", - рассказал президент США.

В то же время он не уточнил при каких обстоятельствах и в каком году произошли указанные события.

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82-летний Байден нередко допускает в выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. В четверг во время выступления на военной базе Майер - Хендерсон-Холл в Арлингтоне (штат Вирджиния) Байден упомянул президента России Владимира Путина и произнес бессвязный набор слов: "На самом деле, когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО".