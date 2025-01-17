Меркурис: Запад подталкивает Киев к отказу от переговоров с Россией
Некоторые западные политики продолжают подталкивать Киев к отказу от мирных переговоров с Россией.
Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он напомнил, что в украинском МИД заявили об отсутствии планов отменить указ Владимира Зеленского о запрете прямых переговоров между Украиной и Россией.
«Украинцы демонстративно и шумно хлопают дверью, и — это невероятно — находятся западные политики, которые продолжают подталкивать их в этом направлении», — цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что перед переговорами о мире Украина должна получить гарантии безопасности.