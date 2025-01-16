Комитет разведки Палаты представителей может возглавить критик помощи Украине

Комитет разведки Палаты представителей США может возглавить республиканец Рик Кроуфорд, известный своей критикой в сторону военной помощи Украине. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Politico.

Согласно данным издания, такую кандидатуру планирует предложить спикер Палаты представителей Майк Джонсон. При этом ранее Джонсон снял с этой должности Майка Тернера, что стало сюрпризом для партии Республиканцев — как объяснил сам Джонсон, Комитет разведки нуждается в «свежем старте». Он также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп никак не связан с этим решением.

В свою очередь, Рик Кроуфорд стал известен тем, что проголосовал против пакета помощи Украине на сумму 60,8 миллиардов долларов, хотя раньше выступал в поддержку помощи Киеву.