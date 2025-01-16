Зеленский заявил о тайных пунктах в столетнем соглашении с Британией

В столетнем соглашении Великобритании и Украины есть тайные пункты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Есть также и закрытая, сокровенная часть сделки. Все то, что действительно нам придает устойчивость, возможности развиваться», — отметил он.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Отмечается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.