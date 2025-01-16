Движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, передает телеканал Аl Аrabiya. Отмечается, что последние споры по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников были разрешены.

Все стороны подписали соглашение по сектору Газа, — утверждают собеседники канала.

Ранее о договоре между Израилем и ХАМАС сообщил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Он подразумевает освобождение заложников в секторе Газа и прекращение огня. Реализация соглашения начнется 19 января.

Трамп сообщил, что удерживаемых ХАМАС заложников освободят в ближайшее время

Первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится 42 дня, в этот период будут определены условия следующего этапа. Глава внешнеполитического ведомства Катара подтвердил, что ХАМАС на первом этапе реализации сделки с Израилем освободит 33 заложника.

В ХАМАС уже поздравили жителей Газы с достижением соглашения о прекращении огня. При этом там подчеркнули, что противостояние с Израилем продолжится.

Ранее стало известно, что израильская сторона отведет своих военных на глубину 700 метров по границам сектора Газа в ходе реализации первого этапа соглашения с ХАМАС. Источники тогда заверили, что стороны официально объявят о прекращении огня «в ближайшие часы», после чего и выступил глава МИД Катара.