Премьер Дании рассказала об угрозах Трампа из-за Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп угрожает Дании введением жестких тарифов, если она не откажется от Гренландии. Об этом сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен по итогам телефонного разговора с будущим американским главой, передает Reuters.

Ранее Трамп заявлял о намерении ввести жесткие тарифы в отношении Дании, если она откажется от предложения США по покупке Гренландии. По словам Фредериксен, во время телефонного разговора с ней он не стал отказывать от этих угроз.

«Мы не хотим торговой войны с Трампом, но готовимся к ней совместно с датским деловым сообществом», — добавила она.

Ранее Трамп заявлял, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Премьер-министр острова Муте Эгеде, комментируя это, ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. По его словам, жители Гренландии хотят, чтобы она была независимым государством, а также желают быть единственными, кто решает их будущее.

Желанию Трампа заполучить Гренландию нашли объяснение

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.