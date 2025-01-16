Фицо анонсировал встречу с Зеленским в ближайшие дни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встречу с Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал Pravda.

Согласно имеющейся информации, главной темой встречи станет транзит газа из России. При этом ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Фицо отказался от встречи с Зеленским, которая была запланирована на 17 января.

«Мы ищем другую дату встречи, она должна состояться в ближайшие несколько дней», — уточнил Фицо.

Ранее Зеленский рассказал о том, как призвал Фицо осудить действия России.