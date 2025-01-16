Зеленский назвал выступившие против членства Украины в НАТО страны

Против членства Украины в НАТО выступили четыре страны, в том числе США и ФРГ. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия, Германия: они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО. (...) Это четыре страны, которые по разным причинам пока что не видят Украину в НАТО», — уточнил глава государства.

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп во время своего второго срока вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО. Несмотря на это, в Европе выразили желание сохранить данный вопрос на повестке дня.