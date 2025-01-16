Названы приглашенные на инаугурацию Трампа политики

В СМИ появилась информация о том, кого пригласил на свою инаугурацию избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации источника, Трамп пригласил несколько политиков из Европы, которые поддерживают правые политические взгляды. Среди них — президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава партии Reform UK Найджел Фараж.

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