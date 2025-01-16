Папа Римский упал и получил ушиб предплечья

Папа Римский Франциск упал в своей резиденции Санта-Марта. Об этом сообщает EFE со ссылкой на Зал печати Святого престола.

Как утверждает издание, из-за падения у папы Римского образовалась гематома на правом предплечье. Перелома у него не выявили, но ради безопасности ему на руку наложили посттравматическую повязку.

Представители Зала печати добавили, что данный инцидент не повлиял на рабочий график Франциска, поэтому тот провел пять аудиенций.

Журналисты уточнили, что это уже второе падение папы Римского. 7 декабря он появился с большой гематомой на уровне подбородка. По словам главы Зала печати Святого престола Маттео Бруни, тогда Франциск ударился о прикроватную тумбочку.

Кроме того, папа Римский страдает от болей в правом колене, из-за которых ему сложно ходить, поэтому он часто появляется на публике в инвалидном кресле или с тростью.

Ранее Франциск опоздал на традиционную аудиенцию на ватиканской площади Святого Петра из-за того, что застрял в лифте на 25 минут. По версии СМИ, понтифик, скорее всего, застрял в маленьком личном лифте, который доставляет его из личных покоев на четвертый этаж папского Апостольского дворца.