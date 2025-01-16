Зеленский раскрыл, во сколько конфликт на Украине обошелся Киеву в 2024 году

Военный конфликт на Украине в 2024 году стоил Киеву более чем $100 млрд, 60% от этой суммы обеспечили США и ЕС. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Мы не можем потерять общий союз между Соединенными Штатами и Европой поддержки Украины. Но мы не можем забывать, и какой вклад делает Украина. Война 2024 года стоила Украине, в плане обеспечения сил Обороны, более $100 млрд из которых $40 млрд - вклад Украины, $35 млрд - США, Европа - $25 млрд", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Киев активно ищет способы покрыть дефицит бюджета, а западные партнеры настойчиво рекомендуют украинским властям изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию. 28 ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о значительном повышении налогов.