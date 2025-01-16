Танзания опровергла информацию о вспышке лихорадки Марбург

Министерство здравоохранения Танзании опровергло информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке лихорадки Марбург.

По данным Минздрава страны, результаты лабораторных анализов всех лиц, у которых подозревали лихорадку Марбург, оказались отрицательными. Тем не менее меры по надзору за распространением заболевания в стране были усилены, добавили в ведомстве.

Ранее ВОЗ сообщила, что по состоянию на 11 января в округах Бихарамуло и Мулеба в Танзании было зарегистрировано девять предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Марбург, причем в восьми случаях болезнь привела к летальному исходу.

Риск дальнейшего распространения болезни в Танзании в ВОЗ расценили как высокий. Опасность передачи вируса на региональном уровне специалисты также считают высокой.

Лихорадка Марбург - острое вирусное заболевание, передается человеку от животных. Характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.