Военный кабинет Израиля одобрил сделку с ХАМАС по сектору Газа

Военно-политический кабинет Израиля одобрил сделку с палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху, пишет РИА Новости.

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К такому решение в офисе пришли, рассмотрев политические, гуманитарные аспекты, а также сферу безопасности. Кроме того, соглашение способствует достижению целей войны, добавили там.

Исходя из этого, комиссия министров по вопросам национальной безопасности рекомендовала правительству утвердить предложенный план. Заседание по этому поводу планирует провести 17 января.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было подписано 16 января, оно вступит в силу 19-го числа.

По словам действующего президента США Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

Позже ХАМАС обвинило Израиль в попытке сорвать соглашение. Там заявили, что Тель-Авив интенсифицировал удары по разным местам анклава сразу после объявления сделки.