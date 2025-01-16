В ЕС высказались о возможном запрете X и TikTok

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье заявил, что в ЕС не планируют запрещать соцсети X и TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Ренье.

Ранее в Бундестаге начали проверку из-за возможного вмешательства в немецкие выборы владельца соцсети X Илона Маска. В преддверии немецких выборов Маск побеседовал с лидером ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель, их разговор транслировался в X. До этого Маск в своих постах называл немецкого канцлера Олафа Шольца «дураком» и писал, что «только АдГ может спасти Германию».

В адрес TikTok выдвигались обвинения во время выборов президента Румынии. Румынские спецслужбы утверждают, что в пользу кандидата Кэлина Джеорджеску могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов. На фоне опасений, что TikTok может дать Китаю возможность собирать данные о гражданах и влиять на общественное мнение, приложение планируют запретить в США.

Ренье назвал запрет крайней мерой, к которой в ЕС не собираются прибегать. Он отметил, что запрет может вводиться только соответствующими органами государств-членов ЕС по запросу ЕК. В то же время Ренье отметил, что Еврокомиссия сейчас расследует возможные нарушения закона о цифровых услугах со стороны соцсетей.