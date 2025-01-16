Назван ключевой момент плана Трампа по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит масштабный план санкций, направленный, как полагают в его окружении, на содействие мирному урегулированию между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Среди рассматриваемых вариантов - частичное смягчение санкций против российских нефтяных компаний "как жест доброй воли для заключения мирного соглашения". Другой подход предполагает усиление санкционного давления для "увеличения рычагов влияния на Москву".

Планы команды Трампа находятся на ранней стадии и в конечном счете зависят от самого избранного президента, отмечают источники агентства. Обсуждения стратегии включают участие некоторых кандидатов в кабинет министров, а также бывших экспертов по санкциям из первой администрации Трампа.

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В июне 2024 года, выступая перед руководством МИД РФ, российский лидер назвал четыре условия урегулирования конфликта, среди которых вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По словам главы государства, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.