Зеленский заявил, что подписал со Стармером соглашение о столетнем партнерстве

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находящийся с визитом в Киеве, подписали соглашение между Украиной и Великобританией о столетнем партнерстве.

"Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.

Отмечается, что этот документ углубит двусторонние отношения в оборонной сфере, кроме того, он предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву. Детали соглашения не приводятся.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Стармер может объявить о выделении 40 млн фунтов стерлингов (более $48 млн) помощи Украине в рамках визита в Киев. Кроме того, сообщалось, что стороны заключат соглашение, которое позволит Великобритании добывать полезные ископаемые на украинской территории и укрепит военно-морское сотрудничество двух стран.