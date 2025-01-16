Пока вы не уснули: подробности дела об убийстве Кириллова и заявление Зеленского о переговорах с РФ

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Стали известны новые подробности дела об убийстве генерала Кириллова

По делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова задержали еще двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

Напомним, что теракт произошел 17 декабря. В момент, когда Кириллов и его помощник Илья Поликарпов выходили из подъезда, исполнитель убийства Ахмаджон Курбонов привел в действие взрывное устройство, находившееся на установленном неподалеку самокате. В результате полученных ранений военнослужащие скончались, а подозреваемого задержали по горячим следам.

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Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта. Об этом он рассказал в интервью четырем польским СМИ, в том числе Onet.

«Украина в настоящее время не ведет никаких переговоров с Россией. Даже секретно, потому что мы очень заботимся о доверии наших партнеров», - отметил он.

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Премьер Британии заявил о «колоссальном стратегическом провале» России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России. Об этом пишет телеканал N-tv.

По его словам, вместо этого Украина сблизилась со своими союзниками как никогда ранее, а соглашение между Киевом и Лондоном выведет дружбу стран на новый уровень.

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Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран

Российским гражданам предоставили возможность отправлять деньги по системе быстрых платежей (СБП) в девять государств. Об этом сообщают «Известия».

Опция отправки средств за рубеж есть уже у целого ряда кредитных организаций, говорится в публикации. Как отмечается, в СБП стараются активно развивать международное направление.

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Раскрыта возможная схема закупки Россией газа для Приднестровья

Россия и Приднестровье обсуждают вариант, при котором с января по апрель 2025 года газ для Приднестровья будет закупаться на европейском спотовом рынке, при этом расходы намерены покрывать из российского бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, объем закупок может составлять до трех миллионов кубометров в сутки, этого будет достаточно для внутреннего потребления Приднестровья.

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Директор «Ленкома» высказался о скандале с Певцовым

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал недавний скандал с народным артистом России Дмитрием Певцовым. Его цитирует ТАСС.

Глава театра заявил, что несмотря на позицию Певцова по отношению к учреждению культуры, он предлагал артисту новые роли и спектакли, чтобы тот продолжил играть. Сейчас, добавил Варшавер, Певцов играет на сцене «Ленкома» три спектакля, хотя и имеет к театру претензии.

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Стало известно о возможном визите в Москву высокопоставленного гостя из США

Праздник 80-летия победы в Москве может посетить «большой гость» из США. Такую возможность не исключают в американских СМИ.

Президент России Владимир Путин традиционно приглашает на День Победы гостей, представляющих стран — союзников во Второй мировой войне, которые внесли общий вклад в разгроме фашизма. Вполне возможно, что на этот раз гостем парада на Красной площади станет представитель США, точнее, сотрудник администрации избранного президента Дональда Трампа.

Российский лидер «может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день, говорится в материале авторитетной газеты Newsweek.

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Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов, полностью признала вину по всем вменяемым статьям на заседании в зале Савёловского суда Москвы, сообщает РИА Новости.

«Полностью признаю вину», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос обвинителя.

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Зеленский разочаровался в Байдене

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что частично разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена в вопросе поддержке Киева. В интервью польским СМИ он перечислил ряд причин для этого.

По его словам, в некоторых вопросах Киев просил действовать Вашингтон иначе и «не быть таким медленным».

Речь идет о превентивных санкциях против России до 24 февраля 2024 года и поставках оружия, указал он. Глава государства назвал отказ от соответствующих мер «слабой позицией».

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Россиянам пообещали новую индексацию пенсий

Получателям пенсий в России должны повысить выплаты с учетом превышения прогнозов по официальной инфляции за 2024 год. Об этом, комментируя опубликованные данные Росстата, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета Игорь Балынин.

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством индексация пенсий должна быть не ниже роста цен, но в январе выплаты повысили только на 7,3 процента, как говорилось в прогнозе. Фактическая инфляция составила 9,52 процента.

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