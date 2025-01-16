Зять Трампа инвестирует $1,4 млрд в курорт в Албании

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер построит в Албании роскошный курорт за $1,4 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

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Курорт площадью 5,6 кв. км будет устроен на острове Сазан в Ионическом море на юге Албании. Комитет албанского кабмина по стратегическим инвестициям под председательством премьер-министра Эди Рамы одобрил сделку 15 января, то есть за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. Теперь проекту предстоит пройти экологическую оценку. При этом одобрение на его реализацию может быть отозвано при нарушении прописанных правительством Албании условий.

В 2024 году в Албанию прибыли 11,7 млн иностранных туристов.

До этого сообщалось, что зять Трампа искал потенциальных доноров для его президентской кампании.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.