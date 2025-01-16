Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта. Об этом он рассказал в интервью четырем польским СМИ, в том числе Onet.

«Украина в настоящее время не ведет никаких переговоров с Россией. Даже секретно, потому что мы очень заботимся о доверии наших партнеров», - отметил он.

При этом, по словам Зеленского, Киев рассчитывает на то, что будет знать о любых переговорах об украинском кризисе.

«Конечно, любые договоренности с россиянами не могут состояться без Украины. И именно поэтому Украина должна очень резко реагировать, если какая-то страна ведет переговоры с Россией за нашей спиной. Мы должны знать об этом и иметь согласованную позицию с нашими союзниками», - заявил политик.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предложил России и Украине объявить рождественское прекращение огня и провести масштабный обмен пленными. По словам Орбана, Владимир Зеленский «явно отверг и исключил» это предложение. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал решение Украины отказать в переговорах о перемирии - «абсолютно беспрецедентным жестом в дипломатии».

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В свою очередь президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что Киеву следует заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.