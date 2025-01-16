Праздник 80-летия победы в Москве может посетить «большой гость» из США. Такую возможность не исключают в американских СМИ.

Президент России Владимир Путин традиционно приглашает на День Победы гостей, представляющих стран — союзников во Второй мировой войне, которые внесли общий вклад в разгроме фашизма. Вполне возможно, что на этот раз гостем парада на Красной площади станет представитель США, точнее, сотрудник администрации избранного президента Дональда Трампа.

Российский лидер «может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день, говорится в материале авторитетной газеты Newsweek.

На парад 9 мая в Москву приглашены военные из 19 дружественных государств, деcять из них уже подтвердили участие. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Премьер-министр Словакии Фицо приедет в Москву на празднование 80-летия победы 9 мая

Ранее появилась информация, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетит в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы 9 мая.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 55–80 тысяч рублей. Путин считает, что властям страны необходимо делать все, что в их силах, чтобы обеспечить достойную и хорошую жизнь для тех, кто когда-то спас государство