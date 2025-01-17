Казахстан проведет Парад Победы впервые с 2019 года

В Казахстане впервые с 2019 года пройдет парад, который посвятят Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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В плане мероприятий, предложенных в честь юбилея, уточняется, что он пройдет 7 мая.

— Мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана, — сообщается в документе.

Непосредственно 9 мая запланирован праздничный салют, как символ мирного неба над головой, важный элемент в сохранении исторической памяти и патриотического воспитания.

Президент России Владимир Путин традиционно приглашает на День Победы гостей, представляющих стран — союзников во Второй мировой войне, которые внесли общий вклад в разгроме фашизма. Вполне возможно, что на этот раз гостем парада на Красной площади станет представитель США, точнее, — сотрудник администрации избранного президента Дональда Трампа.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетит в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы 9 мая.