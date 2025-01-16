Готовящиеся на польской территории отряды могут обернуться против самой страны, а не против Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу формирования отрядов, которые, по его словам, готовятся на территории Польши для возможного нападения на Белоруссию, сообщает БелТА.

Эти отряды могут в итоге использовать оружие против самих поляков.

«Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь. Мы видим, что они готовят там отряды и прочее. Давно видим. Но они пускай не думают, что эти отряды против Беларуси будут воевать», – заявил Лукашенко.

Президент также отметил, что в Литве уже испытывают проблемы из-за белорусских националистов, которые прибыли туда и заявляют о принадлежности некоторых литовских городов к Белоруссии. Поляки же не знают, как справиться с «литовцами», которые тоже перешли границу.

Лукашенко заявил, что не будет с петлей на шее защищать Польшу от мигрантов

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что белорусские экстремисты за пределами страны вынашивают планы по захвату приграничных районов Белоруссии с целью ввода западного миротворческого контингента.